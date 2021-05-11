"كتائب القسام" ترد بعشرات الصواريخ على إسرائيل

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، الثلاثاء، توجيه "الضربة الصاروخية الأكبر" تجاه مدينتي أسدود وعسقلان الإسرائيليتين المحاذيتين لقطاع غزة ردا على استهداف المنازل.

وأضافت في بيان، أنه تم "توجيه الضربة الصاروخية الأكبر لمدينتي أسدود (38 كم من غزة) وعسقلان (19 كم من غزة)".

وأردف البيان، أن هذه الضربة "جاءت ردًا على استمرار العدوان (الإسرائيلي) باستهداف البيوت الآمنة ورجال المقاومة"، وحذّرت كتائب القسام إسرائيل قائلة: "القادم أعظم".

وقال مراسل الأناضول إنه شوهدت عشرات الصواريخ تنطلق من شرقي القطاع تجاه المدن الإسرائيلية، وأعقب ذلك شن المقاتلات الإسرائيلية سلسلة غارات جديدة على مناطق متفرقة من القطاع.

وكان مصدر بالدفاع المدني في غزة، قال، مفضلا عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، إن الطواقم انتشلت "شهيدين و6 إصابات من مكان قصف جوي استهدف شقة سكنية في حي الرمال غربي مدينة غزة".

في المقابل قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إنها "تقدر إطلاق 70 صاروخا من غزة خلال نصف ساعة".

ولم يصدر أي بيان رسمي عن الجيش الإسرائيلي بشأن عدد الصواريخ التي أطلقت من غزة خلال الساعات الماضية.

بدورها قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن "إسرائيليين اثنين أصيبا بشظايا زجاج من مبنى تلقى ضربة مباشرة بقذيفة صاروخية في مدينة أسدود".

كما أشارت الهيئة إلى "إصابة بمبنى في مدينة عسقلان" دون تفاصيل إضافية‎.

وأطلقت إسرائيل الإثنين عملية عسكرية ضد قطاع غزة تحت اسم "حارس الأسوار" أسفرت حتى ظهر الثلاثاء عن استشهاد 25 فلسطينيا بينهم 9 أطفال وسيّدة، وإصابة 115 آخرين بجراح مختلفة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.

وصباح الثلاثاء، أعلن الجيش أنه استهدف نحو 130 موقعا، واغتال 15 ناشطا من حركة "حماس"، منذ بدء هجماته على قطاع غزة، مساء الإثنين، في عملية أطلق عليها اسم "حارس الأسوار"، بحسب موقع "واللا" الإسرائيلي.

وفي آخر غاراتها، أفاد مراسل الأناضول أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت موقعين جنوبي مدينة غزة، وآخريْن غربي المدينة، كما استهدفت موقعا في مدينة رفح، وإثنيْن آخريْن في مدينة خانيونس جنوبي القطاع.



وانتقل التوتر في القدس المحتلة إلى قطاع غزة، بعد أن منحت "الغرفة المشتركة" في القطاع، إسرائيل مهلة لساعات مساء الاثنين، لسحب جنودها من المسجد الأقصى وحي "الشيخ جراح" بالقدس والإفراج عن المعتقلين.