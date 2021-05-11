مقتل إسرائيلية وإصابة 8 في قصف صاروخي "غير مسبوق" من غزة

قتلت امرأة إسرائيلية وأصيب 8 آخرون في قصف صاروخي، نفذته فصائل فلسطينية استهدف منطقة وسط إسرائيل.

وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية (نجمة داود الحمراء) في بيان إنه تم الإعلان عن مقتل امرأة (50 عاما) لدى سقوط صاروخ في منطقة "ريشون لتسيون".

وفي السياق ذاته، أصيب 8 إسرائيليين بإصابات تراوحت بين الخطيرة والمتوسط لدى سقوط صواريخ في "حولون" و"غفعاتيم" و"ريشون لتسيون"، بحسب قناة "كان" الرسمية.

ودوت صافرات الإنذار مساء الثلاثاء، في جميع أنحاء إسرائيل، من أشدود جنوبا وصولا إلى حيفا شمالا، بحسب المصدر ذاته.

وطلبت قيادة "الجبهة الداخلية" التابعة للجيش الإسرائيلي من سكان الجنوب والوسط التواجد قرب الملاجئ العامة والأماكن المحصنة.

وأعلنت هيئة الطيران المدني الإسرائيلي تعليق إقلاع جميع الرحلات من مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب على خلفية القصف الصاروخي المكثف، وتم تحويل مسار كافة الطائرات من المطار إلى اليونان وقبرص الرومية.