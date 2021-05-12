تحسبا لهجمات.. إغلاق منصة الغاز بحقل "تمار" الإسرائيلي

قالت شركة "شيفرون"، التي تشغل منصة الغاز في حقل "تمار" قبالة السواحل الإسرائيلية، إنها أغلقت المنصة وفقًا لتعليمات جديدة تلقتها من وزارة الطاقة.

وأوضحت وزارة الطاقة أن "الوزير يوفال شتاينتس أمر بإغلاق منصة الغاز بعد ظهر أمس، لتوخي الحذر وبعد التشاور مع المسؤولين الأمنيين والخبراء في قطاع الطاقة"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وأضافت الوزارة أنه تم اتخاذ خطوات مختلفة لضمان استمرار إمداد الغاز لمحطات توليد الكهرباء للمنشآت الصناعية في جميع أنحاء إسرائيل، ولا يتوقع حدوث انقطاع في إمدادات الكهرباء.

و"تمار" هو حقل غاز طبيعي يقع في البحر الأبيض المتوسط على بعد حوالي 90 كيلومترا غرب حيفا، ويضخ حوالي 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا.

والثلاثاء، اندلع حريق ضخم في خطوط أنابيب النفط بين مدينتي عسقلان وإيلات بسبب صاروخ أطلق من قطاع غزة، بحسب قناة "كان" الرسمية.

وأصاب الصاروخ بشكل مباشر خزان منشأة النفط التابع لوكالة حماية البيئة في جنوب عسقلان الواصل إلى إيلات، وأظهرت مقاطع فيديو ارتفاع ألسنة اللهب الضخمة إلى عشرات الأمتار.