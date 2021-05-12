روسيا تدعو لوقف "فوري" للاستيطان الإسرائيلي بأراضي فلسطين المحتلة

دعت الخارجية الروسية، الأربعاء، إلى الوقف الفوري والكامل للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال سيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، في تصريح لوكالة "نوفوستي" المحلية إننا "ندين بشدة كل مظاهر العنف بحق السكان المدنيين سواء في إسرائيل أو في فلسطين".

وأضاف أن "بلاده تندد أيضاً بجميع الخطوات التي من شأنها أن تعرقل إعادة إطلاق العملية التفاوضية على الأساس القانوني الدولي المعترف به".

كما دعا الدبلوماسي الروسي إلى "الاحترام الكامل لوضع الأماكن المقدسة في المنطقة".

وأكد فيرشينين أن "موسكو تدعو للوقف الفوري والكامل للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وتابع أننا "نرى من الأهمية عدم الصمت عما يحدث وتسمية الأشياء بمسمياتها، ونرى أن هذا هو الطريق إلى خفض التوتر والانتقال إلى حل المشكلات والتناقضات المزمنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

ومنذ الاثنين، استشهد 56 فلسطينيا وأصيب أكثر من 900 بجروح، جراء غارات إسرائيلية عنيفة متواصلة على قطاع غزة، ومواجهات بالضفة الغربية والقدس المحتلة، وفق مصادر فلسطينية رسمية.

ومنذ أكثر من أسبوع، يشهد حي "الشيخ جراح" بالقدس المحتلة مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكانه الفلسطينيين ومتضامنين معهم؛ حيث تواجه 12 عائلة خطر الإجلاء من منازلها لصالح مستوطنين إسرائيليين بموجب قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية.