87 شهيدا بينهم 18 طفلا حصيلة عدوان إسرائيل على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة المتواصلة منذ الاثنين، إلى 87 شهيدا و530 إصابة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "عدد شهداء العدوان الإسرائيلي منذ الاثنين، ارتفع إلى 87، من بينهم 18 طفلا و8 سيدات".

وأشارت إلى أن عدد الإصابات ارتفع كذلك إلى 530 بجراح مختلفة.

وتفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة، جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون، منذ بداية شهر رمضان المبارك، 13 أبريل/ نيسان الماضي، في القدس، وخاصة منطقة باب العامود والمسجد الأقصى ومحيطه، وحي الشيخ جراح، حيث تريد إسرائيل إخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لإسرائيليين.