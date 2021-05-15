إلغاء هبوط 40 رحلة في مطار بن غوريون الإسرائيلي

أعلنت سلطات الطيران المدني الإسرائيلي، السبت، إلغاء نحو 40 رحلة جوية، كان من المقرر أن تصل مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب (وسط) خلال الـ 24 ساعة المقبلة، حسب إعلام عبري.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "تم إلغاء نحو 40 رحلة جوية كان من المفترض أن تحط خلال الـ 24 ساعة المقبلة في مطار بن غوريون".

ومن ضمن الوجهات التي كان ينتظر أن تنطلق منها الرحلات نيويورك وشيكاغو، وباريس، ولندن وفرانكفورت.

وخلال الأيام الماضية، تسببت الصواريخ التي يتم إطلاقها من قطاع غزة تجاه وسط إسرائيل بما في ذلك تل أبيب في تعليق حركة الملاحة في مطار بن غوريون، وتحويل الرحلات القادمة إليه إلى مطار آخر.