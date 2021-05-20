بوزقير: فشل الأمم المتحدة بحل ملف فلسطين يقوض مصداقيتها

حذر رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزقير، الخميس، من إخفاق المنظمة الدولية في معالجة الملف الفلسطيني، معتبرا ذلك يقوض مصداقيتها.

جاء ذلك في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الموقف في الشرق الأوسط وفلسطين.

وقال بوزقير: "لقد أخفقت الأمم المتحدة بشكل واضح في الملف الفلسطيني، وعدم اتخاذ أي إجراء بشأن هذه المسألة يقوض، بل يعيق بالفعل، قدرة ومصداقية مجلس الأمن والأمم المتحدة في مسائل أخرى ملحة تتعلق بالسلام والأمن".

وأدان بوزقير خلال الكلمة، "جميع الهجمات التي تستهدف المدنيين والمواقع الدينية لا سيما المسجد الأقصى".

وقال "يستمر تدهور الحالة على الأرض حيث شهدنا أسوأ أعمال العنف منذ سنوات.. إنه أمر غير إنساني وببساطة هو أمر لا يطاق".