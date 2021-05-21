أسوشيتد برس توقف صحفية عن العمل بعد انتقادها إسرائيل

أوقفت وكالة أسوشيتد برس برس الأمريكية، الصحفية إميلي ويلدر عن العمل، بسبب انتقادها طريقة تعاطي وسائل الإعلام مع الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في حي الشيح جراح بمدينة القدس.

وأرسلت إدارة وكالة الأنباء، لموظفيها بريدا إلكترونيا، بقطع علاقتها مع الصحفية ويلدر، حيث انتشرت فحوى الرسالة لاحقا في وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي حديثها لاحقا لصحيفة واشنطن بوست، أعربت الصجفية الأمريكية اليهودية، ويلدر عن استغرابها عن عدم معرفة المبادئ الإعلامية التي اخترقتها، وهي لا تعلم ما هي المبادئ، التي تذرعت بها وكالة الأنباء في قرار الفصل.

وأكدت انها لا تنكر على الإطلاق أنها يهودية، وأنها ناشطة، وتبين أنها كانت تنتمي أيام دراستها الجامعية في ستانفورد، للتجمعات من قبيل "نادي طلاب من أجل العدل في إسرائيل" ونادي "صوت اليهود من أجل السلام".

والخميس، دخل العدوان الإسرائيلي على غزة يومه الـ11، وبلغ عدد ضحاياه 232 شهيدا، بينهم 65 طفلا و39 سيدة و17 مسنا، بجانب أكثر من 1900 جريح.

وبدأ عند الساعة الثانية من فجر الجمعة بالتوقيت المحلي (00:00 تغ) سريان اتفاق وقف إطلاق النار، بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بوساطة مصرية.

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها شرطة إسرائيل ومستوطنوها في مدينة القدس المحتلة، خاصة المسجد الأقصى وحي "الشيخ جراح"، في محاولة لإخلاء 12 منزلاً فلسطينيًا وتسليمها لمستوطنين.