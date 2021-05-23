إقبال كبير على "المهرجان التركي" في أستراليا

حظي المهرجان التركي الرابع عشر في أستراليا، باهتمام كبير من قبل الزوار، للاطلاع على العديد من الفعاليات الخاصة بالثقافة التركية.

وأوضح جمال أكدنيز رئيس جمعية "مورلاند" التركية في أستراليا للأناضول الأحد، أن الجمعية نظمت النسخة 14 من المهرجان التركي في سوق الملكة فيكتوريا في ملبورن أحد أهم مناطق الجذب السياحي في البلاد.

وأضاف أنه وفقا لبيانات الإحصاء في بلدية ملبورن، فإن عدد زوار المهرجان بلغ ما يقرب من 50 ألف شخص في غضون يومين.

وأشار أكدنيز إلى أن المهرجان التركي ينظم للمرة 14 للتعريف بالثقافة التركية للأستراليين، لافتا أن الحضور هذا العام فاق التوقعات.

وذكر أن الزوار أتيحت لهم فرصة تذوق العديد من مأكولات المطبخ التركي من كباب وشاورما وفطائر وحلويات والقهوة التركية، فضلا عن اطلاعهم على العروض الفلكلورية والشعبية والفنية.