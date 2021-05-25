إيران.. الموافقة على 7 مرشحين للانتخابات الرئاسية واستبعاد نجاد ولاريجاني

وافق مجلس صيانة الدستور في إيران، الثلاثاء، على 7 مرشحين من أصل 592، لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة.

وقال التلفزيون الحكومي الإيراني إن "مجلس صيانة الدستور أيد أهلية 7 مرشحين من أصل 592، لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة" المقررة في 18 يونيو/حزيران القادم.

ويأتي رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، الذي ترشح ضد الرئيس حسن روحاني عام 2017، في صدارة قائمة المرشحين للانتخابات القادمة؛ حيث إنه الأكثر شهرة بين باقي المرشحين.

واستبعد مجلس صيانة الدستور الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، ورئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، وكذلك النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، من الترشح للانتخابات الرئاسية.