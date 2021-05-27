أول سفينة شحن إماراتية ترسو في "إيلات" الأحد

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الخميس، أن سفينة شحن إماراتية ضخمة ستصل الأحد، وعلى غير العادة، إلى ميناء إيلات جنوبي إسرائيل.

وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن قدوم السفينة إلى ميناء إيلات يأتي في ظل ازدحام شديد في ميناءي أسدود وحيفا وسط وشمالي البلاد.

وأضافت، "ستكون السفينة PS VALETTA أول سفينة تصل من أبو ظبي (إلى ميناء إيلات)".

وتابعت: "لأول مرة منذ 2005، من المتوقع وصول سفينة شحن عامة إلى ميناء إيلات يوم الأحد، وتفريغ شحنة حديد هناك".

وأفادت بأن "أنشطة الميناء الجنوبي، تركز منذ سنوات على تفريغ سيارات جديدة من اليابان وكوريا الجنوبية والصين".

واستدركت: "والآن، ولتجنب الانتظار الطويل في ميناءي أسدود وحيفا، ستصل السفينة (إلى إيلات) لتفريغ حوالي 4000 طن من الحديد".

وأشارت الصحيفة إلى وجود ازدحام كبير في أسدود وحيفا و"انتظار لا يطاق" ونقص بالأيدي العاملة.

وفي 2020، وقعت الإمارات وإسرائيل اتفاقا لتطبيع العلاقات بينهما.

ومنذ ذلك الحين، تم توقيع عشرات الاتفاقيات بين شركات ومؤسسات حكومية وخاصة إسرائيلية وإماراتية.

وفي الأشهر الماضية، وصلت الكثير من سفن الشحن الإماراتية إلى ميناءي أسدود وحيفا.

وأثار التطبيع الإماراتي الإسرائيلي غضبا شعبيا عربيا واسعا، في ظل استمرار احتلال إسرائيل لأراضٍ عربية ورفضها قيام دولة فلسطينية مستقلة، فضلا عن اعتداءاتها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.