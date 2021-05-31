الاتحاد الأوروبي يعتمد نظاما رقميا لمراقبة الحدود التركية اليونانية

اعتمد الاتحاد الأوروبي، نظاما رقميا لمراقبة الحدود التركية - اليونانية، بهدف منع المهاجرين من العبور بشكل غير قانوني إلى أوروبا.

وفي حديث لوسائل إعلام محلية، الإثنين قال رئيس سلطة حرس الحدود في الجانب اليوناني الرائد ديمونستينيس كامارجيوس، إن النظام الجديد "سيوفر صورة أوضح عن ما يحدث في الحدود".

وأضاف أن "الحواجز الرقمية الجديدة تم بناؤها خلال الأشهر الماضية على الحدود اليونانية بطول 200 كيلومتر (125 ميلا) مع تركيا، في محاولة لمنع تدفق الأشخاص إلى الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني".

وأوضح أن النظام الجديد "سيرسل إشارات إلى مراكز التحكم للإبلاغ عن أي حركة مشبوهة، باستخدام تحليل الذكاء الاصطناعي".

وأشار إلى أن تفاصيل النظام ستعلن نهاية العام الجاري.

وضخ الاتحاد الأوروبي 3 مليارات يورو (3.7 مليار دولار) في أبحاث التكنولوجيا الأمنية في أعقاب أزمة اللاجئين في 2015-2016 ، عندما فر أكثر من مليون شخص - كثير منهم هربوا من الحروب في سوريا والعراق وأفغانستان - إلى اليونان وإلى دول الاتحاد الأخرى.