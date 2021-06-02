إسرائيل.. الكنيست ينتخب إسحاق هرتسوغ رئيسًا للبلاد

انتخب الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، الأربعاء، إسحاق هرتسوغ، رئيسا جديداً لإسرائيل خلفاً للرئيس المنتهية ولايته رؤوبين ريفلين.

وبذلك أصبح هرتسوغ، الزعيم الأسبق لحزب "العمل" الوسطي، الرئيس الحادي عشر لإسرائيل.

وقالت قناة "الكنيست" الإخبارية إن هرتسوغ حصل على 87 من أصوات أعضاء الكنيست الـ 120، خلال عملية التصويت السري.

بالمقابل، حصلت منافسته الناشطة الاجتماعية التي تسكن مستوطنة "جفعات زئيف" مريام بيرتس على 27 صوتا.

وكانت قناة الكنيست الإخبارية، بثت في وقت سابق اليوم، جلسة التحقق من النواب الحاضرين للتأكد من اكتمال النصاب قبل الشروع بالتصويت.

وقال الكنيست الإسرائيلي، عبر موقعه الإلكتروني: "ينتخب رئيس الدولة من خلال انتخابات سرية لفترة ولاية من سبع سنوات".

يذكر أن صلاحيات الرئيس الإسرائيلي محدودة جدا بخلاف الصلاحيات الواسعة جدا لرئيس الوزراء، وتقتصر على تقبل أوراق اعتماد السفراء وتكليف نواب بتشكيل الحكومات إضافة الى العفو عن سجناء.