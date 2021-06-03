"لابيد" يطيح بنتنياهو ويشكل حكومة تضم حزبا عربيا

أبلغ يائير لابيد رئيس حزب "هناك مستقبل"، مساء الأربعاء، الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بأنه تمكن من تشكيل حكومة، وفق ما ذكرت قناة كان الرسمية.

جاء ذلك قبل نحو 30 دقيقة من انتهاء المهلة التي منحها الرئيس الإسرائيلي لـ"لابيد" لتشكيل حكومة منتصف ليل الأربعاء/الخميس.

وحسب قناة "كان"، قال "لابيد" في رسالة بعثها للرئيس الإسرائيلي إنه تمكن من تشكيل حكومة يتناوب على رئاستها مع نفتالي بينيت رئيس حزب "يمينا"، والذي سيتولى المهمة أولا.

وسيشارك في الحكومة الجديدة التي تطوي 12 عاما متواصلة من حكم رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو أحزاب: "هناك مستقل" (وسط- 17 مقعدا من أصل 120 بالكنيست) و"يمينا" (يمين- 7 مقاعد) و"العمل" (يسار-7 مقاعد) و"أمل جديد" (يمين- 6 مقاعد)، و"أزرق- أبيض" (وسط-8 مقاعد)، و"ميرتس"(يسار-6 مقاعد) والقائمة العربية الموحدة (4 مقاعد)، و"إسرائيل بيتنا" (يمين- 7 مقاعد).

وقبل قليل قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي (غالي تساهل): "قبل ساعة من انتهاء مهلة التفويض، وخلال الدقائق القليلة المقبلة يتوقع أن يبلغ لابيد الرئيس الإسرائيلي بأنه تمكن من تشكيل حكومة".

وتنتهي المهلة منحها الرئيس الإسرائيلي لـ"لابيد" لتشكيل حكومة منتصف ليل الأربعاء/الخميس بتوقيت إسرائيل (21:00 تغ).

ومساء الأربعاء، وقع لابيد اتفاقا ائتلافيا مع كل من نفتالي بينيت زعيم حزب "يمينا" ومنصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة، تمهيدا لإعلان الحكومة.

ويتناوب على رئاسة الحكومة المتوقع إعلانها كل من "لابيد" و"بينت".