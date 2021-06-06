نتنياهو يصف حكومة لابيد- بينيت بـ "احتيال انتخابي"

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، عن إدانته لأي تحريض أو عنف، واصفا في ذات الوقت حكومة لابيد- بينيت بأنها عملية "احتيال انتخابي"، تُشعر الإسرائيليين بتعرضهم للغش.

وقال نتنياهو في كلمة متلفزة عقب اجتماع كتلة حزب "الليكود" بقيادته: "ندين أي تحريض من أي طرف (..) لكن من المهم توضيح أن حرية التعبير ليست تحريضا".

والسبت، حذر رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، نداف أرغمان، من إمكانية وقوع جريمة "اغتيال سياسي" في إسرائيل، في ظل تزايد التحريض.

واعتبرت تامار زاندبرغ رئيسة كتلة ميرتس (يسار) في تغريدة عبر "تويتر"، أن تصريحات أرغمان "دعوة إيقاظ مدوية لنتنياهو وأتباعه لوقف فوري لآلية الكراهية (..) التي يمكن أن تؤدي إلى عنف حقيقي بل إلى القتل".

وتابع نتنياهو: "لا يمكن التعامل مع الانتقادات من قبل اليمين على أنها تحريض، والانتقادات من قبل اليسار كعمل شرعي يندرج تحت حرية التعبير".

وتطرق في كلمته إلى الحكومة التي أبلغ يائير لابيد زعيم حزب "هناك مستقبل"، الأربعاء، الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، بنجاحه في تشكيلها وتضم للمرة الأولى في تاريخ البلاد حزبا عربيا.

وقال نتنياهو: "نحن بحاجة إلى فهم ما يحدث هنا. نشهد أكبر احتيال انتخابي في تاريخ البلاد، وربما في تاريخ الديمقراطية. يشعر الناس بحق بأنهم تعرضوا للغش".

وأردف: "لا أحد سيغلق أفواهنا. عندما يشعر جمهور كبير بالخداع، عندما يعارض المعسكر الوطني بشدة حكومة يسارية خطيرة، فمن حقهم وواجبهم الاحتجاج بأي طريقة قانونية وديمقراطية".

واعتبر أن حكومة لابيد- بينيت هي حكومة "يسارية خطيرة ستفقد النقب".

وينص الاتفاق الائتلافي بين يائير لابيد ورئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس على أن يتم الاعتراف بالقرى العربية في النقب، بحسب قناة "كان" الرسمية.

وأفاد نتنياهو، بأن الحكومة المقرر أن يعقد الكنيست (البرلمان) خلال أيام جلسة لمنحها الثقة "لن تكون قادرة على التعامل مع عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي مع إيران".

وتزايدت الدعوات من قبل رجال دين وسياسيين من معسكر نتنياهو لأعضاء الكنيست من أحزاب اليمين المنضوية تحت راية حكومة لابيد- بينيت بالامتناع عن منحها الثقة (تحتاج الحصول على ثقة 61 نائبا على الأقل من إجمالي 120).