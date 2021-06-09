بايدن يلغي حظر ترامب تطبيقي تيك توك ووي تشات

أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، إلغاء الرئيس جو بايدن الحظر الذي فرضه سلفه دونالد ترامب على تطبيقي "تيك توك" و "وي تشات" المملوكين للصين، و8 تطبيقات أخرى.

وقال البيت الأبيض في بيان "إدارة بايدن ملتزمة بتعزيز شبكة إنترنت مفتوحة وموثوقة وآمنة، لكن بعض البلدان، ومنها الصين، لا تشارك هذه القيم وتسعى إلى الاستفادة من بيانات الأمريكيين بطرق تشكل مخاطر أمنية غير مقبولة".

وأوضح البيان أنه بدلا من حظر التطبيقين، ستوجه الأوامر التنفيذية الجديدة إلى استخدام "إطار عمل قائم على معايير وتحليل يستند على الأدلة، لمعالجة المخاطر التي تسببها التطبيقات المملوكة لجهات أجنبية، من بينها الصين".

وأضاف أن هذه الأوامر "تتخذ خطوات قوية لحماية البيانات الحساسة للأمريكيين".

وفي أغسطس/ آب الماضي، أصدر ترامب أمرا تنفيذيا بحظر تطبيقي وسائل التواصل الاجتماعي "تيك توك" و "وي تشات"، بعد مزاعم لكونهما يمثلان تهديدا للأمن القومي الأمريكي، بسبب ارتباطهما بشركات صينية.