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إصابات كورونا في العالم تتجاوز 175 مليونا

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 10.06.2021 12:05
آخر تحديث في 10.06.2021 12:18
إصابات كورونا في العالم تتجاوز 175 مليونا

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم، الخميس، 175 مليونا.

وبحسب موقع "وورلدوميتر" المتخصص برصد إحصاءات كورونا، بلغ عدد المصابين بالفيروس 175 مليونا و184 ألفا و928.

وتأتي الولايات المتحدة على رأس القائمة بـ 34 مليونا و264 ألفا و727 إصابة، تليها الهند بأكثر من 29 مليونا و183 ألفا، ثم البرازيل بأزيد من 17 مليونا و125 ألفا.

وحلت فرنسا في المرتبة الرابعة عالميا، تتبعها تركيا وروسيا، وبريطانيا وإيطاليا والأرجنتين، وألمانيا.

وحتى صباح الأربعاء، وصل إجمالي وفيات كورونا حول العالم إلى 3 ملايين و777 ألفا و328.

كما بلغت حصيلة المتعافين من الفيروس 158 مليونا و707 آلاف و573، بحسب الموقع نفسه.

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