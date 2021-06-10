بلومبيرغ: توزيع 2.23 مليار جرعة من لقاحات كورونا عالميا

ارتفع إجمالي عدد اللقاحات ضد فيروس كورونا الموزعة عالميا، إلى 2.23 مليار جرعة حتى الأربعاء، موزعة على 178 دولة.

جاء ذلك بحسب خريطة اللقاحات التي تعدها وكالة بلومبيرغ وحدثت تفاصيلها، الخميس، وتظهر قائمة أعلى الدول حصولا على الجرعات المنتجة.

وتصدرت الصين قائمة بلدان العالم الأكثر شراء للقاح بإجمالي 808.96 ملايين جرعة، بينما لا تتوفر تفاصيل عن نسبة التطعيم في البلاد.

وفي المرتبة الثانية جاءت الولايات المتحدة، بحصولها على 304.75 ملايين جرعة لقاح، حصل خلالها 51.8 بالمئة من إجمالي السكان على جرعة واحدة، و42.5 بالمئة على الجرعتين.

وفي المرتبة الثالثة، جاء الاتحاد الأوروبي (27 دولة) بعدما حصل على 279.80 مليون جرعة، توزعت بين 42.1 بالمئة من إجمالي سكان التكتل حصلوا على الجرعة الأولى، و22.1 بالمئة تلقوا الجرعتين.

وفي المرتبة الرابعة، حصلت الهند على 242.47 مليون جرعة، حيث جرى تطعيم 14.3 بالمئة من السكان بالجرعة الأولى، و3.5 بالمئة على الجرعتين.

وخامسا، حصلت البرازيل على 75.02 مليون جرعة، وتم تلقيح 24.6 بالمئة من السكان بالجرعة الأولى، و11.2 بالمئة بالجرعتين.

ووفق مسح أجرته الأناضول، فإن الدول الأربع الأولى (الصين، الولايات المتحدة، الهند، والبرازيل)، إلى جانب الاتحاد الأوروبي استحوذوا معا على 76.7 بالمئة من مجمل عدد جرعات اللقاح المطروحة عالميا.

وجاءت شبه جزيرة جبل طارق في المرتبة الأولى عالميا، على صعيد حصول مواطنيها على جرعتي اللقاح، بنسبة 114.3 بالمئة من السكان، ما يعني حصول أجانب في البلاد على لقاح ضد الفيروس.