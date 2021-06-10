ماكرون يعلن "نهاية" عملية برخان في الساحل الإفريقي

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، نهاية عملية برخان العسكرية التي تقودها بلاده في الساحل الإفريقي.

وقال في مؤتمر صحفي، إنه "سيضع اللمسات النهائية فيما يتعلق بإحداث تغيير عميق في الوجود العسكري لبلاده في الساحل الإفريقي بحلول نهاية يونيو/حزيران المقبل".

وأكد انتهاء عملية برخان في دول الساحل الإفريقي، واصفا إياها بـ"العملية الخارجية".

ودعا في المقابل إلى تشكيل تحالف دولي يضم دول المنطقة.

وتابع: "في نهاية المشاورات، سنبدأ تغييراً عميقاً لوجودنا العسكري في منطقة الساحل. وندعو لتشكيل تحالف دولي يضم دول المنطقة".