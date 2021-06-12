بوتين: ترامب "موهوب" وبايدن "مختلف جذرياً"

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إن نظيره الأمريكي السابق، دونالد ترامب، "شخصية استثنائية وموهوبة"، إلا أن الرئيس الحالي جو بايدن "يختلف عنه جذريا".

جاء ذلك في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأمريكية استمرت 90 دقيقة، ونشرت منها مقتطفات، مساء الجمعة.

وذكرت "إن بي سي" أن "الرئيس الروسي قارن خلال المقابلة بين نظيره الأمريكي الحالي وسلفه في وقت تراجعت فيه العلاقات بين البلدين إلى أدنى مستوى منذ سنوات، وقبيل القمة المرتقبة للزعيمين الروسي والأمريكي".

وأشار بوتين إلى أن "الرئيس الأمريكي الحالي سياسي محترف يعمل في مجال السياسة تقريبا كل حياته الراشدة، ولهذا السبب لا يتوقع أن يتخذ خطوات مندفعة".

وتابع قائلاً: "حتى الآن أعتقد أن ترامب شخصية استثنائية وموهوبة، وإلا لم يصبح رئيسا للولايات المتحدة.. إنه شخص غير عادي، قد تحبه أو لا".

وأشار الرئيس الروسي أيضا إلى أن "ترامب لم يكن قبل وصوله إلى السلطة جزء من السياسة الكبيرة، كما لم يكن منحدرا من النخبة السياسية الأمريكية".

وردا على سؤال حول وصفه بالقاتل من قبل بايدن، قال بوتين "خلال فترة ولايتي، اعتدت على الهجمات من جميع الزوايا، ومن جميع المناطق، وتحت كافة أشكال الذرائع والأسباب، ولا يفاجئني أي منها".

وتعليقاً على تسمية "القاتل"، قال بوتين تأتي بمعنى "بطل هوليوودي مفتول العضلات".

وتأتي هذه المقابلة في ظل الاستعدادات لأول قمة بين بوتين وبايدن تستضيفها مدينة جنيف السويسرية في 16 يونيو/ حزيران الجاري.