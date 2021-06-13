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مجموعة "G7": سنوفر مليار جرعة لقاح ضد كورونا 2022

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 13.06.2021 13:51
مجموعة G7: سنوفر مليار جرعة لقاح ضد كورونا 2022

أعلنت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى "G7"، الأحد، أنها ستوفر مليار جرعة لقاح ضد فيروس كورونا، خلال العام المقبل.

جاء ذلك بحسب ما نقلت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية عن مسودة شبه نهائية للبيان الذي سيصدر عن المجموعة.

وقالت مسودة البيان إن مجموعة السبع "ستعمل مع القطاع الخاص ومجموعة العشرين ودول أخرى، لزيادة المساهمة على مدى الأشهر القادمة".

وأضافت: "تنص الالتزامات، منذ التقينا آخر مرة في فبراير 2021، بما في ذلك هنا في خليج كاربيس، على توفير مليار جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال العام المقبل".

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