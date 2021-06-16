انطلاق أعمال القمة بين بايدن وبوتين في جنيف

انطلقت، الأربعاء، أعمال القمة الثنائية بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، في مدينة جنيف السويسرية، بحضور وزيري خارجية البلدين، أنتوني بلينكن وسيرغي لافروف.

وتعقد القمة في فيلا "لا غرانج" التاريخية، وكان في استقبال طرفي القمة، الرئيس السويسري غي بارميلان.

ووصل بوتين إلى جنيف قبيل انعقاد القمة بساعات، بينما وصل بايدن، الثلاثاء، بعد يوم واحد من ختام قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وتنعقد القمة بين بوتين وبايدن فيما تشهد العلاقة بين بلديهما صعوبات على صعيد عدد من القضايا.

وقال بايدن في مستهل القمة إن اللقاء المباشر "أفضل دائما"، فيما أعرب بوتين عن أمله أن يكون اللقاء "مثمرا".

وفي وقت سابق اليوم، حذر ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي، من وضع آمال كبيرة على نتائج القمة الجارية.

وقال في تصريحات صحفية، قبل ساعات قليلة من القمة الروسية ـ الأمريكية، إن القضايا المطروحة على جدول أعمال القمة الموسع تمثل "إشكالية".

وأضاف: "هذا اليوم لا يمكن أن يصبح تاريخيا، ولا يجب أن نتوقع أي حلول للقضايا العالقة"، لافتا إلى أن الوضع بين موسكو وواشنطن "صعب للغاية".

غير أنه في المقابل شدد على أن لقاء الرئيسين واتفاقهما على طرح الأسئلة والقضايا بين البلدين "يعد إنجازا فعليا، ويمثل نتيجة إيجابية للقمة".