تعطل مواقع وتطبيقات إلكترونية كبرى بسبب انقطاع مؤقت بشبكة الإنترنت

تعرضت شبكة الإنترنت لانقطاع مؤقت، اليوم الخميس، تسبب بتعطل مواقع وتطبيقات إلكترونية كبرى لفترة وجيزة، في أنحاء مختلفة من العالم.

وقالت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية إن الانقطاع "أثر عالميا على عشرات المؤسسات المالية وشركات الطيران وشركات أخرى"، دون إشارة لسبب وقوعه.

بدورها، قالت بورصة هونغ كونغ، في تغريدة، على موقع "تويتر"، إن "موقعها يواجه مشكلات فنية وإنها تحقق في الأمر"، لتشير في تغريدة لاحقة بعد 17 دقيقة إن "مواقعها الإلكترونية عادت للعمل".

فيما أظهرت مواقع مراقبة الإنترنت، ومنها "ThousandEyes" و"Downdetector.com" و"fing.com"، وجود العشرات من الاضطرابات في خدمات الإنترنت، بما في ذلك مواقع لشركات طيران مركزها الولايات المتحدة، بحسب أسوشيتد برس.

وفي أستراليا، أبلغ أشخاص عن العديد من حالات انقطاع الإنترنت، حاولوا القيام بأعمال مصرفية وحجز رحلات طيران والوصول إلى خدمات بريدية، وفق الوكالة.

وقالت "هيئة البريد الأسترالية"، في تغريدة على "تويتر" إن "الانقطاع الخارجي" للإنترنت أثر على عدد من خدماتها، مضيفة أنه في حين عادت معظم الخدمات عبر الإنترنت، فإنها تواصل المراقبة والتحقيق.

كما تعطلت الخدمات المصرفية بشدة في أستراليا إلى جانب الموقع الإلكتروني للبنك الاحتياطي الأسترالي، البنك المركزي في البلاد، لكن تم استعادة أغلب الخدمات بعدها، بحسب المصدر ذاته.

بدورها، قالت شركة "فيرجن أستراليا" للطيران إن الرحلات كانت تعمل إلى حد كبير كما هو مقرر، بعد أن تمكنت من إعادة الوصول إلى موقعها على الإنترنت، عقب الانقطاع المؤقت.

وأكدت الشركة أنها "تعمل لضمان اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار هذه الانقطاعات".

ويأتي هذا الانقطاع بعد أيام من توقف العديد من مواقع الإنترنت الكبرى في العالم عن العمل لفترة وجيزة، إثر مشكلة بشركة "Fastly" لخدمات الويب.

وأرجعت الشركة المشكلة التقنية، آنذاك، لخطأ برمجي وقع نتيجة تغيير أحد العملاء لأحد الإعدادات، وفق المصدر السابق.

ويعد انقطاع خدمة الإنترنت لفترة وجيزة بسبب مشكلات تقنية أمر شائع، ونادرا ما يحدث ذلك الانقطاع نتيجة عمليات القرصنة، بحسب الوكالة.