غوتيريش أمينا عاما للأمم المتحدة لولاية ثانية

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، فوز أنطونيو غوتيريش بالتزكية، لولاية ثانية أمينا عاما للأمم المتحدة، لمدة 5 سنوات.

جاء ذلك في تصريح لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة السفير فولكان بوزقير، خلال الجلسة المنعقدة للتصويت على قرار التجديد للمرشح الوحيد "أنطونيو غوتيريش" لولاية ثانية أمينا عاما للأمم المتحدة.

وقال بوزقير إن "غوتيريش فاز بالتزكية أمينا عاما للأمم المتحدة، لولاية ثانية تبدأ من مطلع يناير/كانون الثاني المقبل، ولمدة 5 سنوات".

بدوره، تعهد غوتيريش، عقب إعلان فوزه، بـ"بذل كل ما يستطيع لضمان ترسيخ الثقة بين الدول الأعضاء، كبيرها وصغيرها وجعل المستحيل ممكنا".

وأضاف: "فيما يتعلق بدوري الخاص، كنت دائما طوال حياتي أرى المناصب العامة كخدمة، وأكثر أشكالها أصالة هي خدمة الناس والكوكب".

وأضاف "اسمحوا لي أن أكرر ما قلته في مناسبات سابقة بأن أكون في خدمة جميع الدول الأعضاء على قدم المساواة وبدون جدول أعمال سوى البرنامج الراسخ في ميثاق الأمم المتحدة".

واختتم قائلا: "أتطلع إلى استمرار التعاون الوثيق معكم جميعا في السنوات المقبلة من أجل الحفاظ على كرامة الإنسان اعتمادا على تنوعنا وثرائنا، فالحريات لا يمكن تأمينها إلا من خلال العمل المشترك".

ومن المقرر أن تنتهي ولاية غوتيريش الحالية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2021.

وفي 8 يونيو/حزيران الجاري، أوصى رئيس مجلس الأمن سيفن يورجنسن، الجمعية العامة للأمم المتحدة، باختيار غوتيريش، أمينا عاما لولاية ثانية تبدأ مطلع يناير/كانون ثان 2022 وتنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2026.

ووفق المادة "97" من ميثاق الأمم المتحدة، يتم تعيين الأمين العام من جانب الجمعية العامة، بناء على توصية من مجلس الأمن الدولي.