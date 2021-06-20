بينيت في أول اجتماع لحكومته: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، الأحد، إن بلاده لن تسمح لإيران بحيازة أسلحة نووية، داعيا القوى العظمى إلى "الاستيقاظ" قبل العودة للاتفاق النووي مع طهران.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لحكومة بينيت التي صادق الكنيست (البرلمان) على منحها الثقة الأحد الماضي، لتطوي بذلك 12 عاما من حكم بنيامين نتنياهو.

وقال بينيت وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "موقف إسرائيل ثابت- لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي".

وفي أول تعليق له على انتخاب إبراهيم رئيسي رئيسا جديدا لإيران قال بينيت: "لمن تساوره الشكوك فإن ذلك ليس اختيار الجمهور، بل اختيار (المرشد الإيراني الأعلى علي) خامنئي. لقد اختاروا جلاد طهران"، وفق قوله.

واعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية أن انتخاب رئيسي "إشارة أخيرة للقوى العظمى بأن عليهم الاستيقاظ ، قبل العودة للاتفاق النووي وأن يروا مع من يبرمون الصفقات".

وأضاف: "نظام الجلادين - يجب ألا يمتلك أسلحة دمار شامل".

في سياق متصل، أقلعت طائرة، مساء السبت، تقل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي إلى واشنطن في زيارة رسمية تستغرق 6 أيام، يبحث خلالها قضايا على رأسها ملف إيران النووي وعزم واشنطن العودة للاتفاق مع طهران.

وقالت قناة "كان" الرسمية، إن هناك "نافذة فرص" متاحة حاليا لمحاولة التأثير في مجريات الأمور قبل نحو شهر ونصف على تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.

والتقى كوخافي الأسبوع الماضي رئيس الحكومة الجديدة نفتالي بينيت ووزير الدفاع بيني غانتس واللذين منحاه الضوء الأخضر لمحاولة التأثير على الاتفاق النووي مع إيران، وفق المصدر ذاته.

والأسبوع الماضي، استؤنفت الجولة السادسة من محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني التي انطلقت بالعاصمة النمساوية في أبريل/نيسان الماضي، بين إيران وقوى عالمية.

وتعارض إسرائيل عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع إيران، بعد أن انسحبت منه إدارة دونالد ترامب عام 2018.