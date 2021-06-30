أذربيجان تقترح على أرمينيا بدء محادثات ثنائية بشأن ترسيم الخط الحدودي

أعلن وزير خارجية أذربيجان، جيهون بيراموف، أن بلاده تقترح على أرمينيا بدء محادثات ثنائية بشأن ترسيم الخط الحدودي.

جاء ذلك في كلمة خلال الاجتماع الـ43 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأسود، الذي ينعقد افتراضيا، الأربعاء.

وقال :"نقترح على أرمينيا بدء محادثات ثنائية حول ترسيم الخط الحدودي. تتوقع أذربيجان ردا إيجابيا من أرمينيا".

وأشار بيراموف أن أذربيجان مصممة على تطبيع علاقاتها مع أرمينيا على أسس احترام سيادتها وسلامة أراضيها وحرمة حدودها المعترف بها دوليا.

وأكد أنه لا بديل عن إقامة علاقات حسن الجوار من أجل ضمان السلام والاستقرار في المنطقة على المدى الطويل.

وأشار أن الخطاب الانتقامي والكراهية ضد أذربيجان في أرمينيا يثير القلق ويهدد عملية التطبيع.

والسبت الماضي، دعا الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، للتحضير من أجل عقد اتفاق سلام مع أرمينيا بعد تحرير "قره باغ".

وأشار علييف أنّ مسألة قره باغ قد تم حلها، قائلا: "على أرمينيا قبول ذلك وعليها العمل معنا من أجل ترسيم الحدود. يجب تشكيل مجموعة عمل من أجل ترسيم الخط الحدودي. ويجب التحضير من أجل عقد اتفاقية سلام".

وفي 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مدنية مأهولة.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، أعلنت روسيا في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على أراضيها المحتلة منذ نحو 30 عاما.