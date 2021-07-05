بعد 27 عاما من تأسيسها.. جيف بيزوس خارج أمازون

يغادر مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمازون "جيف بيزوس"، أسوار الشركة العملاقة بعد قرابة 27 عاما من تأسيسها كأول موقع لمبيعات الكتب عبر الإنترنت.

ويقدم "بيزوس" خلال وقت لاحق، الإثنين، استقالته أمام أعضاء الإدارة التنفيذية بحسب بيان صدر عن الشركة، الأحد، ليتفرغ لأنشطة غير مرتبطة بعملاق التجارة الإلكترونية "أمازون".

وستنتقل الإدارة التنفيذية إلى ذراعه الأيمن "آندي جاسي"، وهو ثاني أكبر مساهم في أمازون بعد بيزوس، بحسب ما أوردت، الأحد، مجلة فوربس.

وفي مايو/أيار الماضي، قال بيزوس في رسالة إلى موظفي أمازون، إن "جاسي" سيكون هو الرئيس التنفيذي اعتبارا من 5 يوليو/تموز 2021، "وسأتفرغ لأنشطتي الأخرى خارج أمازون".

وأبرز تلك الأنشطة التي أعلن عنها أغنى رجل في العالم بحسب قائمة فوربس، "صندوق داي وان الخيري، وصندوق بيزوس للأرض، وبلو أوريجين لرحلات الفضاء، وصحيفة واشنطن بوست".

وتبلغ ثروة بيزوس بحسب أحدث بيانات "فوربس"، قرابة 201 مليار دولار، تضعه في صدارة أثرياء العالم، بعد أن كانت ثروته مطلع الألفية الجديدة بحدود 4.8 مليارات دولار.