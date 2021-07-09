بنغلاديش.. عشرات القتلى في حريق مصنع للأغذية والمشروبات

قالت محطات تلفزيون في بنغلاديش إن 49 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم في حريق اندلع في مصنع للأغذية والمشروبات خارج عاصمة البلاد.

وأكد مسؤول خدمة الإطفاء، راسل شيكر، أن حريقا اندلع مساء الخميس في مصنع هاشم للأغذية والمشروبات المحدودة المكون من خمسة طوابق في روبغانج، خارج دكا، مشيرا إلى أن التفاصيل الإضافية لم تتضح بعد.

ونقلت قناة إيكاتور تي في نقلا عن مسؤول إطفاء كبير لم تحدد هويته قوله يوم الجمعة إن ما لا يقل عن 49 شخصا لقوا حتفهم. وأضافت أن رجال الإنقاذ كانوا يحاولون انتشال الجثث من المصنع المحترق، الذي كان مغلقًا من الداخل عندما بدأ الحريق، وانتشلوا 17 جثة حتى الآن.

ولم تتوفر على الفور تفاصيل بشأن سبب الحريق وعدد الأشخاص الذين كانوا داخل المصنع وعدد المفقودين.