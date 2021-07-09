طالبان تستولي على أهم معبر حدودي أفغاني مع إيران

أكدت طالبان الجمعة أنها استولت على إسلام قلعة، أهم معبر حدودي أفغاني مع إيران يقع في ولاية هرات في غرب البلاد، بينما يواصل مقاتلو الحركة هجومهم في جميع أنحاء البلاد.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، إن "معبر إسلام قلعة الحدودي تحت سيطرتنا الكاملة وسنعيد تشغيله اليوم" الجمعة.

وإسلام قلعة من أهم المعابر الحدودية في أفغانستان ويمر من خلاله معظم التجارة المشروعة بين البلدين.

وقد حصلت كابول على إعفاء من واشنطن يسمح لها باستيراد الوقود والغاز الإيراني على الرغم من العقوبات الأميركية.

وهو ثاني معبر حدودي رئيسي تسيطر عليه طالبان منذ إطلاق هجومها الخاطف في أوائل أيار/مايو مع بدء الأميركيين المرحلة الأخيرة من انسحابهم من البلاد.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس أن الانسحاب الأميركي من أفغانستان سينتهي في 31 آب/أغسطس مؤكدا أن سقوط البلاد بأيدي طالبان "ليس حتميا".

واستولى المتمردون الشهر الماضي على شير خان بندر المعبر الحدودي الرئيسي بين أفغانستان وطاجيكستان.

واضطر نحو ألف جندي أفغاني للجوء إلى طاجيكستان بعد قتال عنيف.