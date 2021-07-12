الأمم المتحدة تعبر عن أسفها لتفاقم الجوع في العالم بسبب الجائحة

عبرت الأمم المتحدة اليوم الاثنين عن أسفها لما وصفته ب"التفاقم الدراماتيكي" لمستويات الجوع في العالم العام الماضي، قائلة إن ذلك التفاقم مرتبط على الأرجح بجائحة كورونا.

وجاء في تقرير مشترك صادر عن خمس وكالات تابعة للأمم المتحدة، إن مستويات الجوع تجاوزت معدل النمو السكاني في عام 2020، وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من عشرة بالمائة من سكان العالم يعانون من سوء التغذية.

كما أشار التقرير إلى أن الارتفاع الأكثر حدة في مستويات الجوع حدث في إفريقيا التي يعاني 21 بالمائة من سكانها من سوء التغذية.

دفع الأطفال ثمنا باهظا جراء ذلك، ويقدر أن 149 مليونا ممن تقل أعمارهم عن خمس سنوات يعانون من توقف النمو، إذ أنهم أقصر كثيرا عن أقرانهم في نفس العمر.

فيما أكثر من 45 مليون طفل يعانون من نحافة حادة مقارنة بطولهم.

وقالت الوكالات الأممية "ثلاثة مليارات بالغ وطفل ما زالوا محرومين من نظم التغذية الصحية وذلك يرجع بشكل كبير للتكلفة الباهظة".

وقالت الأمم المتحدة في ملخص للنتائج التي توصلت إليها "في أجزاء كثيرة من العالم تسببت الجائحة في فترات ركود قاسية وهددت إمكانية الوصول إلى الغذاء.. لكن حتى قبل الجائحة، كان الجوع منتشرا، والتقدم الذي يحرز على طريق القضاء على سوء التغذية بطيء".

وخلص واضعو التقرير إلى أن "ما يثير القلق هو أن مستويات الجوع ارتفعت عام 2020 من الناحيتين المطلقة والنسبية، متجاوزة بذلك النمو السكاني".

التقرير كشف عن أن نحو 9.9 بالمائة من سكان العالم عانوا من سوء التغذية العام الماضي، مقارنة بنسبة 8.4 بالمائة عام 2019.

التقرير نوه أيضا إلى مشكلة عكسية تتمثل في أن نحو 35 مليون طفل يعانون من زيادة الوزن المفرطة.

الأمم المتحدة قالت أيضا إن الجائحة تقوض بشكل أكبر هدف الأمم المتحدة المتمثل في القضاء على الجوع بحلول عام 2030.

وقدرت الأمم المتحدة استنادا إلى التوجهات الحالية، أن هذا الهدف "لن يتحقق لما يقرب 660 مليون شخص"، وأن نحو 30 مليون شخص من ذلك العدد "ربما يكونون في هذه الفئة بسبب الآثار الدائمة للجائحة".

تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم أعدته وكالات الأمم المتحدة ومنها منظمة الأمم المتحدة للغذاء والزراعة ومقرها روما، وبرنامج الأغذية العالمي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

المنظمتان الأخريان المشاركتان في التقرير هما صندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" ومقره نيويورك، ومنظمة الصحة العالمية ومقرها جنيف.