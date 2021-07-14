بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان تدعو لوقف إطلاق النار بعيد الأضحى

دعت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (UNAMA)، أطراف النزاع في البلاد إلى وقف إطلاق النار في عيد الأضحى المبارك.

وفي بيان صدر عنها الأربعاء، دعت البعثة الأممية، القوات الحكومية وحركة "طالبان" إلى وقف إطلاق النار تزامنا مع عيد الأضحى، بسبب تزايد أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان فيها.

ولفت البيان أن وقف إطلاق النار سيسهم في دفع عملية السلام إلى الأمام.

وأشار إلى أن أفضل طريق لمنع وقوع خسائر في صفوف المدنيين هو العودة إلى محادثات السلام.

وقال إن المهتمين حقا بمستقبل أفغانستان وشعبها يجب أن يعطوا الأولوية لمحادثات السلام.

وأعربت البعثة عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان، مشددة على وجوب محاسبة مرتكبي ذلك.

وحثت البعثة جميع الأطراف على احترام حقوق الإنسان.

وتتصاعد الاشتباكات بين قوات الأمن الأفغانية وحركة "طالبان"، في وقت تنسحب فيه القوات الأمريكية من البلاد، حيث من المقرر أن يكتمل الانسحاب بحلول 31 أغسطس/ آب، وفق الرئيس الأمريكي جو بايدن.

يشار أنه بوساطة قطرية، انطلقت في 12 سبتمبر 2020، مفاوضات سلام تاريخية في الدوحة، بين الحكومة الأفغانية وطالبان، بدعم من الولايات المتحدة، لإنهاء 42 عاما من النزاعات المسلحة.

وقبلها أدت قطر دور الوسيط في مفاوضات واشنطن وطالبان، التي أسفرت عن توقيع اتفاق تاريخي أواخر فبراير/ شباط 2020، لانسحاب أمريكي تدريجي من أفغانستان وتبادل الأسرى.