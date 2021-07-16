بايدن يؤكد توافقه وميركل على عدم السماح لروسيا "بأن تستخدم الطاقة سلاحاً"

أكّد الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس إثر لقائه في البيت الأبيض المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنّ الولايات المتّحدة وألمانيا متفقتان على منع روسيا من أن تستخدم الطاقة "سلاحاً"، مقرّاً في الوقت عينه بوجود خلافات بين البلدين حول مشروع أنابيب نفط "نورد ستريم-2" الذي أوشك على الانتهاء.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي مشترك مع ميركل إنّه "في الوقت الذي كرّرت فيه مخاوفي بشأن نورد ستريم 2، فإنني والمستشارة ميركل مقتنعان تماماً بأنّه يجب عدم السماح لروسيا بأن تستخدم الطاقة سلاحاً لإكراه جيرانها أو تهديدهم".

من جهتها، شددت المستشارة الألمانية إثر لقائها مع بايدن على وجوب أن تبقى أوكرانيا "بلد عبور" للغاز الروسي، على الرّغم من بناء خط أنابيب غاز يربط بلادها مباشرة بروسيا عبر بحر البلطيق.

وقالت ميركل إنّ "نورد ستريم 2" هو مشروع إضافي وحتماً ليس مشروعاً يهدف لأن يحلّ محلّ أيّ ترانزيت عبر أوكرانيا. كل ما هو خلاف ذلك سيخلق الكثير من التوترات".