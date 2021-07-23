جرعات تطعيم كورونا تبلغ عالمياً 3.8 ملياراً

تجاوزت حصيلة جرعات تطعيم كورونا حول العالم، الجمعة، 3 مليارات و790 ألف جرعة من اللقاحات.

وحسب موقع "Ourworldindata.org"، حلت الصين في المركز الأول بأكثر من 1.51 مليار جرعة، ثم الهند بـ 423 مليونا، والولايات المتحدة 339 مليونا، فيما تجاوزت عمليات التطعيم في البرازيل 130 مليونا.

وحلت ألمانيا في المركز الخامس بأكثر من 88 مليون جرعة، تلتها بريطانيا 83 مليونا، ثم اليابان 73 مليونا، وفرنسا 67 مليونا، ثم تركيا في المركز التاسع بـ64 مليونا و829 ألفا.

ووفق موقع "ورلدميتر"، تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم 193 مليونا و564 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 4 ملايين و154 ألفا، وتعافى 175 مليونا و847 ألفا.