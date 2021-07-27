الأمم المتحدة: مصرع 970 مهاجراً في مياه "المتوسط" خلال 2021

قالت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، إن 970 مهاجرا غير قانوني لقوا مصرعهم في مياه البحر المتوسط، منذ مطلع العام الجاري.

وأشار المتحدث باسم "الهجرة الدولية" باول ديلون، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إلى مصرع 57 مهاجرا غير نظامي على الأقل، نتيجة غرق قارب قبالة سواحل مدينة الخمس الليبية، الأحد الماضي.

وأردف أنه تم إنقاذ 18 مهاجرا من قبل الصيادين وقوات خفر السواحل، مضيفا أن إفادات الناجين تشير إلى أنه يوجد بين الغرقى 20 امرأة على الأقل وطفلان اثنان.

وأضاف أن عدد المهاجرين الغرقى منذ بداية 2021 ارتفع إلى 970 عقب هذه الحادثة، داعيا الاتحاد الأوروبي للمزيد من التعاون والتضامن للحد من أعداد وفيات المهاجرين، واتباع سياسات موثوقة وواضحة وإنسانية في هذه الخصوص.

وهربا من الفقر والجفاف والصراعات وعوامل أخرى في إفريقيا، يواجه آلاف المهاجرين غير النظاميين، المآسي والعذاب في محاولتهم الوصول إلى الشواطئ الأوروبية عبر ليبيا كل عام.