فايزر ـ بيونتيك: الجرعة الثالثة توفر حماية كبيرة ضد سلالة "دلتا"

أعلنت شركة "فايزر ـ بيونتيك"، أن الجرعة الثالثة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا، توفر حماية كبيرة ضد سلالة "دلتا"، من خلال زيادة مستوى المناعة التي تتشكل في الجسم.

وأوضحت الشركة في بيان، الأربعاء، أن الدراسات أظهرت أن المناعة المتشكلة لدى الفئات العمرية بين 18 و55 عاما ممّن تلقوا الجرعة الثالثة للقاح، تفوق بـ5 أضعاف نظيرتها عند من تلقوا جرعتين.

وأضاف البيان أن الدراسة أظهرت أيضا أن المناعة المتشكلة لدى الفئات العمرية بين 65 و85 عاما ممّن تلقوا الجرعة الثالثة، أكثر بـ11 ضعفا من تلك التي حازها متلقو الجرعتين.

ولفت إلى أن الجرعة الثالثة من لقاح "فايزر ـ بيونتيك"، توفر حماية أكبر ضد سلالات كورونا.

من جهة أخرى، قال علماء في الشركة، إن الجرعة الثالثة من اللقاح لديها القدرة على أن تكون أكثر فعالية بـ100 مرة ضد سلالة "دلتا"، من سابقتيها.