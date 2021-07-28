وفد من "طالبان" في الصين لبحث مستجدات الوضع في أفغانستان

بحث وفد من حركة "طالبان"، الأربعاء، مع مسؤولين صينيين الوضع الحالي في أفغانستان.

جاء ذلك وفق ما أعلن محمد نعيم وردك المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان في قطر، حسبما نقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية (خاصة).

وقال وردك، إن "وفدا برئاسة رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان في قطر ملا عبد الغني برادر وصل إلى الصين في زيارة تستمر يومين لعقد مباحثات مع مسؤولين بالحكومة الصينية".

وأضاف أن "الوفد الذي يضم 9 مسؤولين في الحركة بحث مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي الوضع الحالي في أفغانستان وتطورات عملية السلام الأفغانية".

بدورها نقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية عن مصادر مطلعة على الزيارة لم تسمها قولها، إن "برادر التقى الأربعاء، مع وانغ في مدينة تيانجين شمالي الصين".

وأضافت أن "هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها عضو بارز في الحركة الصين، منذ سيطرة طالبان على عدة مناطق رئيسية في مقاطعتي بدخشان (شمال شرق) وقندهار (جنوب) الأفغانيتين".

ومنتصف يوليو/ تموز الجاري ترأس رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية عبد الله عبد الله، وفدا رفيع المستوى إلى العاصمة القطرية الدوحة، لإجراء مفاوضات مع قادة طالبان، انتهت بوعود باستمرار المحادثات، إضافة إلى اهتمام أكبر بحماية المدنيين والبنية التحتية.

وعقدت مفاوضات الدوحة في وقت تشهد فيها أفغانستان اشتباكات ضارية بين القوات الحكومية و"طالبان"، التي سيطرت على مناطق عديدة، بالتزامن مع تسارع انسحاب القوات الأجنبية من البلاد.

وتصاعد مستوى العنف في أفغانستان، منذ مطلع مايو/أيار الماضي، مع انسحاب القوات الأمريكية من البلاد، المقرر اكتماله بحلول 31 أغسطس/آب المقبل، وفق ما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وسينهي هذا الانسحاب تدخلا عسكريا استمر عشرين عاما في البلد الفقير، منذ أن أطاح تحالف عسكري دولي بقيادة واشنطن في 2001 بحكم "طالبان" لارتباطها آنذاك بتنظيم "القاعدة" الذي تبنى هجمات بالولايات المتحدة في سبتمبر/ أيلول من ذلك العام.