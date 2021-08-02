الأمم المتحدة تجدد رفض إجلاء الفلسطينيين وتنتظر حكم "الشيخ جراح"

جددت الأمم المتحدة، الاثنين، رفض إجلاء إسرائيل للفلسطينيين من منازلهم بالأراضي المحتلة، مؤكدة أنها تنتظر قرار محكمة إسرائيلية بخصوص عائلات "الشيخ جراح".

جاء ذلك في تعليق ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة، أنطونيو غوتيريش، في مؤتمر صحفي، بمقرها في نيويورك.

وكان دوجاريك يعلق على إرجاء المحكمة العليا الإسرائيلية، الاثنين، قرارها بشأن التماس قدمته لها 4 عائلات فلسطينية، ضد قرار إخلائها من منازلها في حي الشيخ جراح بمدينة القدس الشرقية.

وقال دوجاريك: "نحن ننتظر قرار المحكمة الذي سيصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لكن موقفنا واضح القانون الدولي لا يجيز الاستيطان ولا يجيز إجلاء الفلسطينيين من بيوتهم".

وصدرت قرارات الإخلاء مطلع العام الجاري، عن المحكمة المركزية الإسرائيلية.

وكانت 27 عائلة فلسطينية أقامت بمنازلها في عام 1956 بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية آنذاك ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وتدّعي جماعات استيطانية أن المنازل أقيمت على أرض كانت مملوكة ليهود، قبل العام 1948 وهو ما ينفيه الفلسطينيون.