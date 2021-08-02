فايزر وموديرنا ترفعان ثمن لقاحيهما ضد كوفيد بعد تكييفهما مع المتحورات

أعلن وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون الاثنين أن شركتي فايزر وموديرنا للأدوية ستزيدان ثمن لقاحيهما ضد وباء كوفيد-19 بعد تعديلهما لمكافحة متحورات الفيروس، مؤكدا بذلك معلومات أوردتها صحيفة فاينانشل تايمز.

وقال كليمان متحدثا لإذاعة راديو فرانس إنترناسيونال "يجب أن ننظر إلى كل ذلك بطريقة عقلانية" مضيفاً: "علينا أن نحرص بالطبع على ألا يتم خداعنا، بل أن نتوصل إلى عقود أكثر تطلباً مع منتجات أكثر تكيّفا على الأرجح مع المتحورات".

ورأى أن "الثمن سيكون أعلى بقليل ليس على الاتحاد الأوروبي وحده، بل على جميع المشترين".

وكشفت صحيفة فاينانشل تايمز البريطانية الأحد بعدما اطلعت على العقد المبرم مع الاتحاد الأوروبي، أن ثمن لقاح فايزر سيرتفع من 15,5 يورو إلى 19,5 يورو، فيما سيرتفع ثمن لقاح موديرنا من 19 يورو إلى 21,5 يورو.

تتزامن زيادة السعر هذه مع تصاعد المخاوف حيال تفشي المتحورة دلتا، وفيما أفادت دراسات عن فاعلية لقاحي فايزر/ بايونتيك وموديرنا في مكافحة هذه النسخة من الفيروس.

وتوقعت مختبرات فايزر في نهاية تموز/ يوليو أن تبلغ قيمة مبيعاتها من اللقاح ضد كوفيد 33,5 مليار دولار (28,23 مليار يورو)، ما يفوق بكثير توقعاتها قبل شهرين البالغة 26 مليار دولار (21,91 مليار يورو).

أما موديرنا، فتوقعت في أيار/ مايو مبيعات سنوية من اللقاح بقيمة 19,5 مليار دولار (16,43 مليار يورو).