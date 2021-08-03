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كابل.. هجوم بسيارة مفخخة استهدف دارا للضيافة تعود للقائم بأعمال وزير الدفاع

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 03.08.2021 22:05
آخر تحديث في 04.08.2021 09:06
كابل.. هجوم بسيارة مفخخة استهدف دارا للضيافة تعود للقائم بأعمال وزير الدفاع

أفادت وسائل إعلام أفغانية، مساء الثلاثاء، بوقوع هجوم بسيارة مفخخة استهدف دارا للضيافة تعود للقائم بأعمال وزير الدفاع بسم الله محمدي.

ونقلت قناة طلوع نيوز المحلية عن مصادر محلية (لم تسمها) أن مساء اليوم استهدفت سيارة مفخخة دارا للضيافة تعود للقائم بأعمال وزير الدفاع الأفغاني بسم الله محمدي.

وأوضح المصدر أن محمدي لم يكن موجودا في المكان أثناء الهجوم، لافتا إلى عدم وجود ضحايا في الهجوم.

وبعد ساعتين تقريبا من الهجوم، قالت القناة إنه لا يزال يسمع صوت إطلاق نار وانفجارات قرب منزل القائم بأعمال وزير الدفاع وسط العاصمة كابل.

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