الأمم المتحدة تعلن عن تطلعها إلى العمل مع الرئيس الإيراني الجديد

أعربت الأمم المتحدة، الخميس، عن تطلعها إلى العمل مع الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، بشأن مجموعة من القضايا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الناطق باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وكان دوجاريك يرد على أسئلة الصحفيين بشأن تعليق الأمين العام أنطونيو غوتيريش على أداء رئيسي اليمين الدستورية أمام البرلمان الإيراني في وقت سابق الخميس.

وقال دوجاريك: "نتطلع إلى العمل مع الرئيس الإيراني الجديد بشأن مجموعة من القضايا التي تهم الأمم المتحدة وإيران".

وأدى رئيسي اليمين الدستورية أمام البرلمان، بحضور 265 مدعوا من 115 دولة، ليصبح بذلك الرئيس الثامن للبلاد منذ الثورة الإسلامية التي اندلعت عام 1979، بعد فوزه في انتخابات 18 يونيو/ حزيران الماضي.

وشارك في المراسم عدد من الزعماء والمسؤولين، بينهم الرئيس الأفغاني أشرف غني، ورؤساء الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، والجزائري أيمن بن عبد الرحمن، ورئيس إقليم شمال العراق نجيرفان برزاني، ورئيسة البرلمان الأذربيجاني صاحبة غفاروفا، ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية.

كما حضر المراسم من تركيا رئيس البرلمان مصطفى شنطوب، ونائب رئيس "حزب العدالة والتنمية" نعمان قورتولموش، ومسؤولون آخرون، بالإضافة إلى مسؤولين كبار من فلسطين وسوريا ولبنان والهند وباكستان والاتحاد الأوروبي.