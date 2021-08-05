روسيا تزيد إمدادات الأسلحة إلى أوزبكستان وطاجيكستان

قال رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف، إن بلاده زادت من إمدادات الأسلحة إلى دول آسيا الوسطى، مع تصاعد وتيرة العنف وتفاقم الأوضاع الأمنية في أفغانستان.

وأضاف خلال لقائه نظيره الأوزبكي شورهات هالمحمدوف، في العاصمة طشقند، الخميس، أن التطورات الأخيرة في أفغانستان تؤثر سلبا على المنطقة برمتها.

وأردف أن بلاده تخطط لتنظيم تدريبات عسكرية مشتركة مع كل من أوزبكستان وطاجيكستان، إثر تفاقم الأوضاع في المنطقة، وردع التهديدات الإرهابية.

ولفت إلى أنها أرسلت المزيد من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى هذين البلدين، في إطار تقديم المساعدة العسكرية التقنية إليهما.

وأشار إلى أن روسيا تقدم الدعم للجيش الأوزبكي أيضا، حيث تساهم في تطوير قواته باستمرار، وتأهيل عناصر منها في الجامعات الروسية.

وكانت روسيا وأوزبكستان أطلقتا تدريبات عسكرية مشتركة الأسبوع الماضي في مدينة ترمز الواقعة على الحدود الأفغانية جنوبي أوزبكستان، ومن المخطط انتهائها في 8 أغسطس/ آب الجاري.

وتصاعد مستوى العنف في أفغانستان، منذ مطلع مايو/ أيار الماضي، مع اتساع رقعة نفوذ حركة "طالبان"، تزامنا مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية بأمر من الرئيس جو بايدن في أبريل/ نيسان الفائت، المقرر اكتماله بحلول 31 أغسطس/ آب الجاري.

وتعاني أفغانستان حربا منذ عام 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي، تقوده واشنطن، بحكم حركة "طالبان"، لارتباطها آنذاك بتنظيم "القاعدة"، الذي تبنى هجمات 11 سبتمبر/ أيلول من العام نفسه في الولايات المتحدة.