ماكرون يبحث مع علييف الإعلان الثلاثي المشترك وتنفيذ بنوده في "قره باغ"

بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، سبل تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته روسيا وأذربيجان وأرمينيا نهاية العام الماضي.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الرئيسين، الخميس، بحسب بيان صادر عن الرئاسة الأذربيجانية.

وأوضح البيان أن ماكرون وعلييف بحثا الإعلان الثلاثي المشترك وتنفيذ بنوده في الفترة التي تلت الاتفاقية التي وقعت في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

وأضاف أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول تعزيز الأمن والاستقرار في المناطق الحدودية بين أذربيجان وأرمينيا بعد وقف إطلاق النار.

كما تم خلال الاتصال بحث قضايا إقليمية والعلاقات الأذربيجانية الفرنسية في مختلف الأصعدة.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، أعلنت روسيا في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.