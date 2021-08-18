منظمة الصحة العالمية: حصيلة الوباء قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من الحصيلة المعلنة رسمياً

تستمر جائحة فيروس كورونا في الانتشار عالمياً فيما تتحدث العديد من الدول عن موجة رابعة وعن اتخاذ إجراءات وفرض قيود جديدة للحد منه.

وفي ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار الفيروس على ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والوقائع:

- تشديد القيود في اسرائيل:

دخلت قيود جديدة لمكافحة انتشار فيروس كورونا في إسرائيل الأربعاء حيز التنفيذ. تشمل القيود الجديدة عودة تقديم السكان شهادات تلقيح أو نتيجة اختبار سلبية للفيروس لارتياد المطاعم والحانات والفعاليات الثقافية والرياضية.

بدأت الدولة العبرية الأسبوع الماضي حقن جرعة ثالثة من اللقاح لمن يزيد عمرهم عن الخمسين، رغم دعوة منظمة الصحة العالمية إلى وقف هذه الجرعات المعززة من أجل اتاحة المزيد من اللقاحات للدول الفقيرة، حيث لا يزال معدل التطعيم منخفضاً.

- نيوزيلندا تتوقع زيادة الاصابات:

توقعت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن الأربعاء ظهور إصابات جديدة بكوفيد-19 بعد يوم على قرارها فرض إجراءات عزل في البلاد أثر ظهور أول إصابة محلية منذ ستة أشهر.

وحظيت نيوزيلندا بإشادات واسعة في الخارج لطريقة تعاملها مع الوباء، إذ لم تسجّل إلا 26 وفاة بالفيروس في أوساط سكانها البالغ تعدادهم خمسة ملايين نسمة.

- تمديد الاغلاق في بولينيزيا:

في بولينيزيا الفرنسية، أعلن المسؤول الإداري الثلاثاء (الأربعاء في باريس) تمديد الإغلاق ليشمل كامل عطلة نهاية الأسبوع، بينما يتواصل ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس وقد بلغ 2614 إصابة لكل 100 ألف نسمة.

من جهته، أعلن رئيس حكومة كاليدونيا الجديدة، وهي من المناطق النادرة الخالية من كوفيد-19، الأربعاء أن الزامية التلقيح لجميع السكان "لم يعد من المحرمات"، نظراً إلى خطر المتحورة دلتا.

- البابا يدافع عن التطعيم:

دعا البابا فرانسيس الأربعاء إلى التطعيم ضد كوفيد-19، معتبرا ذلك "عمل حب".

وقال البابا في فيديو، ضمن إطار حملة دعائية لأخذ اللقاح في الولايات المتحدة ودول أخرى في القارة الأميركية "بفضل الله وعمل الكثيرين، أصبح لدينا الآن لقاحات لحمايتنا من كوفيد-19".

- إلغاء جائزة اليابان الكبرى:

ألغيت جائزة اليابان الكبرى لسباقات الفورمولا واحد المقررة في 10 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، للعام الثاني تواليا بسبب "تعقيدات" فيروس كورونا، بحسب ما ذكر المنظمون الأربعاء.

- أكثر من 4,3 مليون وفاة:

وتسبّب فيروس كورونا بوفاة 4,3 مليون شخص في العالم منذ ظهور المرض نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الاربعاء عند الساعة 10,00 ت غ.

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات (623,322) تليها البرازيل (570,598 وفاة) والهند (432,519 وفاة)، وفقا للأرقام الرسمية.

وبين الدول الأكثر تضررا، تسجل البيرو أعلى معدل وفيات نسبة إلى عدد السكان.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية، آخذةً بالاعتبار معدّل الوفيات الزائدة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بكوفيد-19، أن حصيلة الوباء قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من الحصيلة المعلنة رسمياً.