خوفاً من الجائحة.. واشنطن تميل إلى عقد الجمعية العامة للأمم المتحدة افتراضياً

دعت مذكرة من البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة الدول الأعضاء في المنظمة إلى إرسال تسجيل مصور بدلاً من الحضور شخصياً للتحدث في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل منعاً لانتشار فيروس كورونا.

كما تمنت المذكرة أن تكون جميع الاجتماعات الأخرى التي تستضيفها الأمم المتحدة والأحداث الجانبية افتراضية، قائلة إن هذه الاجتماعات الموازية التي تجذب المسافرين إلى نيويورك "تزيد بلا داع من المخاطر على مجتمعنا، سكان نيويورك، والمسافرين الآخرين ".

وقالت المذكرة الأمريكية، الأربعاء، إن إدارة بايدن قلقة بشكل خاص من استضافة الأمين العام أنطونيو غوتيريش ورئيس الجمعية العامة المقبل عبد الله شهيد فاعليات رفيعة المستوى بحضور شخصي بشأن تغير المناخ واللقاحات والذكرى العشرين لتأسيس مؤتمر الأمم المتحدة العالمي لمكافحة العنصرية، والنظم الغذائية والطاقة.

وجاء في المذكرة أن "الولايات المتحدة مستعدة لبذل كل الجهد لإنجاح هذه الفاعليات المهمة المتعلقة بالأولويات المشتركة بشكل افتراضي".

قررت الأمم المتحدة في أواخر يوليو/ تموز السماح لقادة العالم بحضور اجتماعهم السنوي، المعروف باسم المناقشة العامة، في الفترة من 21 إلى 27 سبتمبر/ أيلول شخصيًا أو إلقاء خطابات مسجلة مسبقًا إذا منعتهم قيود كوفيد-19 من السفر.

وتضم القائمة المؤقتة للمتحدثين، 127 رئيس دولة وحكومة يخططون للحضور شخصيًا بمن فيهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والتركي رجب طيب أردوغان، ونيكولاس مادورو رئيس فنزويلا، وكذلك رؤساء الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والإسرائيلي نفتالي بينيت، وناريندرا مودي من الهند، و26 وزير حكومة آخرين، بمن فيهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني هان تشنغ.

من بين القادة الـ38 الذين يخططون لإرسال بيانات مسجلة مسبقًا: رؤساء إيران ومصر وإندونيسيا. وتضم القائمة الرئيس الأفغاني أشرف غني، قادمًا إلى نيويورك، لكن القائمة مؤرخة في 13 أغسطس/ آب قبل أن تطيح حركة طالبان بحكومته وهروبه من البلاد.

قالت الولايات المتحدة إنها تشعر "بقوة أن المناقشة العامة يجب أن تكون الحدث الوحيد الذي يُعقد بمشاركة شخصية خلال الأسبوع رفيع المستوى".

وجاء في البيان أنه "في ضوء المخاوف الصحية الحالية، يتعين على رؤساء الوفود النظر في إلقاء بياناتهم في المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة عن طريق التسجيل المصور... إذا اختارت الوفود السفر إلى نيويورك للمشاركة في المناقشة العامة، فإن الولايات المتحدة تطلب من الوفود إحضار الحد الأدنى من عدد المسافرين الضروري."

قالت الولايات المتحدة إن جائحة كوفيد-19 "لا تزال تشكل خطرًا صحيًا كبيرًا في جميع أنحاء العالم"، مع زيادة ضراوة متحور دلتا الذي يؤثر على الأشخاص الذين تم تطعيمهم وغير المحصنين، وتزايد حالات دخول المستشفيات بشكل كبير في الولايات المتحدة.

قالت المذكرة الأمريكية: "تم تصنيف جميع المقاطعات في مدينة نيويورك حاليًا على أنها في أعلى مستوى من الانتقال الجماعي للفيروس".

وبالنسبة للأشخاص القادمين إلى مقر الأمم المتحدة، قالت إن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أوصت بارتداء الكمامة إلزاميا في جميع الأوقات، مع مسافة ستة أقدام للتباعد الاجتماعي، ومقاعد ثابتة، واختبار كوفيد-19 سلبي مؤكد لدخول المبنى "وإذا كان ذلك ممكنًا التطعيم." وأضافت أنه ستكون هناك حاجة أيضا لتعقب جهات الاتصال خلال اجتماعات الأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في وقت متأخر من يوم الأربعاء إن الأمم المتحدة اتخذت بالفعل عددًا من الإجراءات للتعامل مع متحور دلتا، بما في ذلك ارتداء الكمامات الإلزامي في مقر الأمم المتحدة، والإبلاغ عن حالة التطعيم، واختبارات كوفيد-19 الإيجابية. وتابع إن لديها أيضًا متطلبات تطعيم إلزامية لبعض الموظفين، بما في ذلك أولئك الذين يخدمون الاجتماعات الحكومية قبل الأسبوع رفيع المستوى.

وأضاف دوجاريك إنه لن يتم عقد أي فاعليات جانبية بحضور شخصي في مجمع الأمم المتحدة خلال الأسبوع رفيع المستوى، لكنه لم يشر إلى الأحداث رفيعة المستوى المتعلقة بتغير المناخ، وأنظمة الغذاء، والعنصرية، وغيرها من القضايا.