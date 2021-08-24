مجموعة السبع تؤكد على أولوية ضمان الإجلاء الآمن من أفغانستان

أكد زعماء مجموعة الدول السبع، الثلاثاء، أن أولويتهم تتمثل في ضمان الإجلاء الآمن من أفغانستان.

جاء ذلك في البيان الختامي لقمة زعماء المجموعة، التي انعقدت عبر الوسط الافتراضي وشارك فيها أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وأفاد البيان أن تقييم حركة طالبان سيكون وفق أفعالها لا أقوالها.

وأوضح أن شرعية الحكومة التي سيتم تشكيلها في أفغانستان تعتمد على نهجها في الوفاء بالتزاماتها الدولية.

وأضاف: "يجب ألا تعود أفغانستان مجددا ملاذا آمنا للإرهاب أو مصدرا للهجمات الإرهابية ضد الآخرين".

من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في مؤتمر صحفي مشترك عبر تقنية الفيديو كونفرانس أعقب القمة، إن مجموعة السبع متوافقون على أن الاعتراف بحركة طالبان سياسيا ليس محل نقاش.

وأعلنت فون دير لاين تجميد المساعدات المتعلقة بالتنمية، مع استمرار المساعدات الإنسانية.

بدوره، شدد أمين عام "الناتو" ينس ستولتنبرغ في بيان خطي صادر عن مكتبه، على أهمية إبقاء مطار حامد كرزاي الدولي مفتوحا لمواصلة عمليات الإجلاء من أفغانستان.

وأشار إلى أن الأولوية الرئيسية للحلف هي منع أفغانستان من العودة مجددا لتكون منصة لهجمات الإرهابيين الدوليين.

وأكد أن الحلفاء سيواصلون مكافحة الإرهاب الدولي ويضمنون عدم عودة أفغانستان لتصبح ملاذا آمنا للجماعات الإرهابية مرة أخرى.

وتتولى بريطانيا حاليا الرئاسة الدورية لمجموعة السبع التي تضم أيضا الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وألمانيا واليابان وكندا.

وفي 15 أغسطس/آب الجاري، سيطرت "طالبان" على العاصمة كابل، خلال أقل من 10 أيام، ما دفع الرئيس الأفغاني أشرف غني للهروب من البلاد.

وجاءت هذه السيطرة رغم مليارات الدولارات التي أنفقتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، خلال نحو 20 عاما، لبناء قوات الأمن الأفغانية.

وتزامنت سيطرة "طالبان" مع تنفيذ اتفاق رعته قطر لانسحاب عسكري أمريكي من أفغانستان، من المقرر أن يكتمل بحلول 31 أغسطس الجاري