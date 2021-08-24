بلجيكا تفتح تحقيقًا حول إصابة أحد مواطنيها بالرصاص بمطار كابل

أعلنت السلطات البلجيكية، الثلاثاء، فتح تحقيق في أنباء عن إصابة أحد مواطنيها بالرصاص في "مطار كابل الدولي" أثناء عملية إجلائه من أفغانستان.

وقال متحدث وزارة الخارجية البلجيكية ووتر بولس، في تصريح صحفي، إن السلطات تحقق بشأن إصابة هوتاك جاهانشير، المولود بمدينة "أنتويرب" شمالي بلجيكا.

وأضاف بولس، أن الأنباء تتحدث عن إصابة جاهانشير برصاصة أثناء انتظاره لأول طائرة إجلاء في مطار كابل يوم 20 أغسطس/ آب الجاري.

وفي تصريحه للإعلام المحلي، ذكر شرباز جاهانشير، شقيق هوتاك أن الأخير كان ينتظر عند البوابة الشمالية للمنطقة، التي يسيطر عليها الجنود الأمريكيون بشكل أساسي.

وقال شرباز، إن في تلك الأثناء اقترب جندي بلجيكي من الحشد وسأل أخيه عما إذا كان هناك أي بلجيكيين ينتظرون إجلاءهم.

وأضاف: "أن صور شقيقه أثناء نقله إلى المستشفى وهو مصاب انتشرت في وسائل الإعلام".

تجدر الإشارة أن الجيش البلجيكي أجلى نحو 700 شخص من أفغانستان منذ منتصف الشهر الجاري وحتى اليوم، وذلك بعد سيطرة حركة طالبان على معظم أنحاء البلاد ومنها العاصمة.