رئيس الأركان الإسرائيلي: نستعد لعمل عسكري في غزة "قريبا"

قال رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، إن الجيش يستعد لعملية عسكرية في قطاع غزة "ربما قريبا"، فضلا عن تسريعه "الاستعدادات لخيار عسكري ضد إيران".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها كوخافي، الأربعاء، لمراسلين عسكريين، بحسب قناة "كان" الرسمية.

وأضاف: "نستعد لعملية أخرى في غزة ربما في الإطار الزمني القريب (..) ولا نقبل ولن نقبل بانتهاك سيادة إسرائيل مهما كان من ورائها".

وشنت إسرائيل عدوانا على قطاع غزة في 10 مايو/ أيار الماضي استمر 11 يوما، أسفر عن استشهاد 260 فلسطينيا وإصابة آلاف، فيما ردت فصائل المقاومة بإطلاق مئات الصواريخ على المدن والتجمعات الإسرائيلية نجم عنها مقتل 13 شخصا وإصابة مئات.

وأكد كوخافي، أن الجيش الإسرائيلي "يقوم بتسريع الاستعدادات لخيار عسكري ضد إيران في حالة عدم وجود خيار آخر لكبح برنامجها النووي (..) وتم تخصيص ميزانية الدفاع لهذا الغرض".

وأوضح أن مؤسسة الدفاع تلقت زيادة في الميزانية قدرها 1.5 مليار شيكل (نحو 460 مليون دولار) في 2021، ومليار شيكل (حوالي 310 ملايين دولار) عام 2022.

والجولة السابعة لمحادثات إحياء الاتفاق النووي الذي تعثر في 2018، لم تنعقد بعد في فيينا في ظل عدم توافق خيم على جولات المحادثات التي انطلقت في أبريل/ نيسان الماضي، بين الدول الغربية وإيران، برعاية الاتحاد الأوروبي، ومشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، وتحفظ إسرائيلي على عودة واشنطن للاتفاق.

وقال كوخافي لدى سؤاله عن خطط مواجهة نشاط إيران البحري في المنطقة: "يعمل الجيش الإسرائيلي بشكل منهجي وبطرق مختلفة لتقليص نفوذ إيران في الشرق الأوسط".

وقتل اثنان من طاقم الناقلة "ميرسر ستريت" التي تديرها شركة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، عندما تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة أثناء إبحارها في 29 يوليو/تموز الماضي.