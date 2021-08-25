ما هي الجهود المبذولة لتوزيع لقاحات كوفيد-19 بشكل عادل على مستوى العالم؟

مع تنامي الفجوة في أعداد الحاصلين على لقاحات كوفيد-19 بين البلدان الغنية والفقيرة، تزداد التساؤلات حول الجهود التي تدفع بها المنظمات الدولية والحكومات لتوزيع هذه اللقاحات على مستوى العالم.

وتعمل عدة جهات على إيصال جرعات من اللقاح المضاد للوباء إلى البلدان النامية، لكنها لا تزال بعيدةً جداً عن إدراك أهدافها في الوصول للحد من تفشي المرض في جميع أنحاء العالم.

ومن بين هذه الجهات مؤسسة "كوفاكس" التي تهدف للوصول العالمي للقاح المُضاد للفيروس المستجد، معتمدةً على التبرعات من الدول الغنية والممولين من القطاع الخاص.

وقد وزعت "كوفاكس" اعتباراً من منتصف أغسطس/آب حوالي 207 مليون جرعة إلى 138 دولة وإقليم. وهو رقم منخفض نسبياً مقارنةً بأكثر من 417 مليون جرعة تم توزيعها في الولايات المتحدة فقط، وهي بذلك فوتت جزءاً كبيراً من أهداف التوزيع الخاصة بها لأنها لم تتمكن من تأمين الموارد اللازمة لإمدادات اللقاح في وقت مبكر من تفشي الوباء.

وفي محاولة لضمان توزيع اللقاحات بشكل عادل أُنشأت "كوفاكس" العام الماضي من قبل وكالات الصحة العامة، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية. لكنها بدون أن يكون لديها ما يكفي من اللقاحات المشتراة، راحت تعتمد الآن على الجرعات المتبرع بها من البلدان الغنية، والتي لن يتم تسليم معظم كمياتها المتعهد بها هذا العام.

كما تساهم المتطلبات اللوجستية بإعاقة عمل "كوفاكس" وإبطاء إيصال الجرعات للمحتاجين لها، إذ يتطلب الحصول على لقاحات من هذه المؤسسة قيام البلدان بإظهار كيفية توزيع الجرعات وإعطاء الأولوية للأشخاص المعرضين لمخاطر عالية مثل العاملين في القطاع الصحي وكبار السن. لكن بعض البلدان التي هي في أمس الحاجة إلى اللقاحات لم تتمكن من إثبات قدرتها على تنفيذ مثل هذه الخطط وتفتقر إلى الأموال اللازمة لتنفيذ حملات التحصين.

وبالإضافة إلى "كوفاكس" هناك مجموعات أخرى تعمل للمساعدة في التوزيع العالمي، مثل الاتحاد الإفريقي الذي أعلن في يوليو/تموز أنه اشترى 400 مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون لتوزيعها في 45 دولة أفريقية. كما تبرعت الصين وروسيا والولايات المتحدة بملايين اللقاحات للبلدان الفقيرة. وفي يونيو/حزيران، أعلنت الدول الصناعية الكبرى المعروفة باسم مجموعة السبع وهي بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، أنها ستتبرع بمليار جرعة للدول النامية.

ومع ذلك، لم تتمكن هذه الجهود كلها من توفير 11 مليار جرعة ضرورية لوقف الوباء، حسبما تقوله منظمة الصحة العالمية التي حثت الدول الغنية على التبرع بمزيد من الجرعات على الفور ووقف خطط تحصين الأطفال وإعطاء جرعات معززة من أجل حماية الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالفيروس في البلدان النامية.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم غيبريسوس" إن التفاوتات البشعة في توزيع اللقاحات مدفوعة بـ "الجشع" مضيفاً أنه يجب إعطاء الأولوية للأشخاص الذين لم يتلقوا جرعة واحدة بعد، ودعا شركة فايزر ومودرنا إلى "بذل كل الجهود لتزويد كوفاكس بمزيد من الجرعات".

وحذر "تيدروس" من أن عدد مرضى كوفيد-19 الذين يموتون بدأ في الارتفاع وأن متغير دلتا شديد العدوى "يقود موجات كارثية من الحالات".