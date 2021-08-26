تأجيل لقاء بايدن وبينيت في واشنطن بسبب أحداث أفغانستان

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الخميس، تأجيل لقاء الأخير الذي كان مقررا اليوم مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى أجل غير مسمى، بسبب الأحداث الأخيرة في أفغانستان.

وفي وقت سابق الخميس، سقط 40 قتيلا و120 مصابا بينهم أطفال وجنود أمريكيون، في انفجار مزدوج شهده محيط "مطار حامد كرزاي" بالعاصمة الأفغانية كابل، وفق إعلام أمريكي.

وذكرت قناة "كان" العبرية (رسمية) أن الاجتماع بين بينيت وبايدن الذي كان مقررا في وقت لاحق اليوم بواشنطن، تأجل إلى موعد غير معروف "بسبب الهجوم في كابل".‎

فيما، أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان اطلعت الأناضول عليه، بأنه "على ضوء الأحداث في أفغانستان، تم تأجيل لقاء رئيس الوزراء بينيت مع الرئيس الأمريكي بايدن".

وأضاف البيان: "لم يحدد موعد جديد لعقد الاجتماع بعد"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

والثلاثاء، سافر بينيت إلى واشنطن في زيارة رسمية هي الأولى له منذ توليه منصبه، في 13 يونيو/ حزيران الماضي.

والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، منذ وصوله واشنطن، وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ومسؤولين آخرين في الإدارة الأمريكية.