تنظيم "داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم مطار كابل

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، الخميس، مسؤوليته عن هجوم مطار كابل في العاصمة الأفغانية، وفق وكالة "أعماق" المحسوبة عليه.

ونقلت الوكالة في بيان على "تليغرام"، عن مصادر قالت إنها عسكرية، أن "مقاتلا من الدولة الإسلامية تمكن اليوم من اختراق كافة التحصينات الأمنية التي تفرضها القوات الأمريكية وميليشيا طالبان حول العاصمة كابل".

وأضافت أن الانتحاري "استطاع الوصول إلى تجمع كبير للمترجمين والمتعاونين مع الجيش الأمريكي عند مخيم باران قرب مطار كابل، ومن ثم فجر حزامه الناسف وسطهم، ما أسفر عن سقوط نحو 60 قتيلا وإصابة أكثر من 100 آخرين بجروح بينهم عناصر من طالبان".